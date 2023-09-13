Киев, 14 сентября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. На Украине есть все предпосылки к тому, что после завершения конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью YouTube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что для Киева, помимо России, врагами является большая часть украинцев. И поэтому, в случае победы в конфликте, мир не наступит, так как начнётся гражданская война.

Дацюк уверен, что уже сейчас платформу для будущей гражданской войны на Украине закладывают определённые политические силы. При этом он назвал 60% жителей страны «чужими людьми».

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о последнем шансе для Украины на тот момент, когда российские войска дойдут до Одессы. Это будет решающим фактом для Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

Оторванным от реальности нелепым заявлением назвал источник в Москве слова бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы о намерениях Зеленского объявить войну России.