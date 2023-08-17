Киев, 17 августа, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 15 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Зеленский распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.