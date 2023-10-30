Киев, 30 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Украина всецело зависит от США и это давно не секрет. Любые решения принимаются только после согласия с Вашингтоном. В этой связи украинский лидер Владимир Зеленский в срочном порядке прибудет с визитом в Москву на переговоры при одном условии — если ему дадут добро американские правящие элиты. Такое мнение озвучил «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможны ли вообще мирные переговоры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Азаров считает, что Зеленский отменил бы и собственный указ, запрещающий вести переговоры с Россией, если на то поступит распоряжение.

«Например, ему может позвонить госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно», — предположил украинский политик.

Впрочем, продолжил Азаров, США уже подбирают фигуру, которая сможет заменить Владимира Зеленского на посту президента, — Белый дом осознал его неэффективность.

Как сообщало ИА Регнум, запрет Зеленского на переговоры с Москвой и напор Белого дома могут привести к полному уничтожению Украины. Такое предположение высказали профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер.

Эксперты акцентировали, что суть не в том, кто начал военные действия, а в том, кто собирается их прекратить.

Отказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных. США и Западу необходимо договариваться с Москвой, об этом всё чаще стали говорить и в кулуарах. Так считает бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша, поддерживающий Украину, побывал там после некоторого перерыва и был шокирован увиденным. Люди находятся в ужасном состоянии, очевидна психическая усталость пожилых и женщин.