В Дагестане рассказали, когда восстановят работу аэропорта Махачкалы
Власти Дагестана заявили, что аэропорт Махачкалы заработает в ближайшие дни
Махачкала, 30 октября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Махачкала» возобновит работу в ближайшее время, говорится 30 октября в заявлении правительства Дагестана по итогам заседания оперативного штаба.
«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий», — отметили в правительстве.
Также власти заверили, что ситуация с беспорядками в аэропорту лично контролируется главой Дагестана Сергеем Меликовым. В регионе усилены меры безопасности.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Росавиации объявили, что аэропорт Махачкалы закрыт на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября (предварительно).
В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, толпа людей искала прилетевших граждан Израиля. Позже на территории аэропорта начались беспорядки. К месту происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.
Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы. Из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов.
В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе правоохранители. Двое раненых, по информации минздрава РД, находятся в крайне тяжёлом состоянии.