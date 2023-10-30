Махачкала, 30 октября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Махачкала» возобновит работу в ближайшее время, говорится 30 октября в заявлении правительства Дагестана по итогам заседания оперативного штаба.

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«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий», — отметили в правительстве.

Также власти заверили, что ситуация с беспорядками в аэропорту лично контролируется главой Дагестана Сергеем Меликовым. В регионе усилены меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Росавиации объявили, что аэропорт Махачкалы закрыт на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября (предварительно).

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, толпа людей искала прилетевших граждан Израиля. Позже на территории аэропорта начались беспорядки. К месту происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.

Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы. Из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов.

В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе правоохранители. Двое раненых, по информации минздрава РД, находятся в крайне тяжёлом состоянии.