Будапешт, 30 октября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша, поддерживающий Украину, побывал там после некоторого перерыва и был шокирован увиденным. Люди находятся в ужасном состоянии, очевидна психическая усталость пожилых и женщин. О своих впечатлениях он рассказал в интервью Tokyo Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Коша, первое, что бросилось в глаза, это сильный запах алкоголя днём повсюду, не говоря уже про вечер.

«В прошлом году его было не так много. Я также обеспокоен психическим состоянием украинцев, которые и так-то жили не богато в бедных регионах страны, теперь совсем им не на что жить», — признал дипломат.

По данным ООН, более 500 млн человек были вынуждены покинуть свои дома на Украине, более 620 млн стали беженцами.

Балинт Коша резюмировал, что «в беде бесчисленное множество людей».

Как сообщало ИА Регнум, запрет главы киевского режима Владимира Зеленского на переговоры с Москвой и напор Белого дома могут привести к полному уничтожению Украины. Такое предложение высказали профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest.

Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии и о тяжёлом положении ВСУ. Об этом заявил политолог, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он врёт о всесторонней поддержке со стороны Запада. Известно, что Венгрия и Словакия уже отказались помогать Киеву и его армии.

Соскин считает, что положение для Украины нехорошее, украинские войска находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону.