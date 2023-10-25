Киев, 25 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Киеву придется заключить мирное соглашение с Россией до Нового года, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

В своём YouTube-канале он объяснил это тем, что конфликт в Израиле отвлёк внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи.

Соскин также задался вопросом, кто ответит за такой итог конфликта, и предположил, что президент Владимир Зеленский уже приготовился к бегству из страны.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября в ходе поездки в зону СВО заявил, что текущая обстановка в зоне проведения специальной военной операции указывает на то, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей.

Шойгу подчеркнул, что сокращение возможностей противника — заслуга российских бойцов, результат их боевой работы. За это они удостоены высоких государственных наград.

Ранее Соскин заявил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, ВСУ не способны совершить прорыв, и у них нет шансов на победу.