Москва, 25 октября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле, заявил 25 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главами религиозных конфессий страны.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин на встрече с главами религиозных конфессий

Президент предложил религиозным лидерам обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта.

«Хотел поговорить с вами о событиях на Ближнем Востоке, в некоторых других регионах мира, но прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке — потому что это нас касается, сейчас скажу об этом. Все мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, для последователей крупнейших традиционных мировых религий», — сказал Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с руководителями религиозных конфессий международную обстановку и обменяется мнениями о нынешнем этапе развития страны. Во встрече участвуют глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдинов, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.

В ходе своего выступления на встрече с религиозным лидерами Путин заявил, что на Ближнем Востоке нужно прежде всего остановить кровопролитие, а в дальнейшем — выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс. человек, пострадали более 17,4 тыс. человек.