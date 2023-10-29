Махачкала, 29 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, потребовав выгнать из неё израильтян. Об инциденте сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Как пишет издание, вечером 28 октября в Дагестане среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.

Отмечается, что сотрудники полиции согласилась пустить в отель двух протестующих, чтобы они смогли удостовериться в том, что в здании гостиницы «Фламинго» находятся лишь туристы из регионов России.

По данным газеты, после осмотра номеров толпа начала расходиться.

Как передавало ИА Регнум, ранее, президент России Владимир Путин в ходе встречи с религиозными лидерами назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди, указал российский лидер.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.