Глава Дагестана на фоне событий в Газе предупредил о провокациях
Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям на фоне событий в Газе
Махачкала, 29 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Главы Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
Глава республики указал на то, что в это непростое время происходящим пытаются воспользоваться силы, которые пытаются раскачать обстановку в России.
«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплочённость, которые всегда отличали дагестанцев», — говорится в сообщении.
Меликов призвал жителей проявить терпение, не распространять ложные сведения, не принимать поспешных решений.
«Наши молитвы сегодня с народом Палестины. За каждой тягостью, несомненно, наступает облегчение. Так было всегда, будет и сегодня!» — подчеркнул глава региона.
Он обратил внимание на повышение эффективности работы всех структур, ответственных за недопущение противостояния в Дагестане и России. Глава республики указал на необходимость провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают местных жителей на нарушение общественного порядка.
Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября в Дагестане среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане. Отмечается, что сотрудники полиции согласились пустить в отель двух протестующих, чтобы они смогли удостовериться в том, что в здании гостиницы «Фламинго» находятся лишь туристы из регионов России. После осмотра номеров толпа начала расходиться, говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с религиозными лидерами назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди, указал российский лидер.