Амстердам, 29 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Сотни протестующих вышли 29 октября на митинг против поставок оружия Украине в Нидерландах. Демонстрация началась на площади Дам в Амстердаме, откуда участники двинулись в сторону Центрального вокзала.

Кадр из видео

Демонстранты пронесли белые флаги и плакаты с фразами о мире без оружия и против «войны НАТО против России». Активистка Петра Оттенхоф рассказала, что всё больше людей в Нидерландах хотят разобраться с украинским кризисом.

«Я начала организовать протесты, когда увидела, какая сильная волна ненависти поднялась против России. Люди на Западе жаждали войны, и тогда я организовала инициативную группу»,— поделилась она с «РИА Новости».

По словам Оттенхоф, протесты поддерживаются нидерландскими партиями «Вместе за Нидерланды» и «Форум за демократию». Активистка надеется, что страна изменит политику в отношении поставок вооружений Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, жители Амстердама уже несколько раз на протяжении нескольких месяцев выходили на аналогичные митинги. После одной из них политолог Аб Гителинк призвал уважать выбор жителей новых регионов России, проголосовавших на референдумах за вхождение в состав страны.

В августе в Амстердаме побывал лидер украинского режима Владимир Зеленский, на переговорах с главой нидерландского правительства Марком Рютте получивший обещание получить 42 истребителя F-16 и обучение украинских пилотов управлению ими. После этого в Пентагоне рассказали, когда Украина сможет их применить. Глава ведомства Ллойд Остин 11 октября заявил, что это может произойти не ранее весны 2024 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что накачивание Украины оружием не делает ближе разрешение украинского конфликта.