Нижний Новгород, 29 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над московским «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский на 38-й минуте.

При этом на 62-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич не реализовал пенальти, вратарь хозяев Артур Нигматуллин спас свою команду. На третьей добавленной ко второму тайму минуте Кристиан Нобоа также не смог забить в ворота Нигматуллина с 11-метровой отметки.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков. «Сочи» идёт на 16-м месте с девятью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча прошла завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающийКирилл Щетинин на третьей минуте.

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:1. В составе самарской команды отличился форвард Бенхамин Гарре, у оренбужцев — защитник Матиас Перес.