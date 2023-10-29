Москва, 29 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Евросоюз больше не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже в самой Европе. Об этом 29 октября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он также отметил, что энергетическое сотрудничество Европы с Россией испорчено или заморожено очень надолго, для Евросоюза наступили тяжёлые времена.

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