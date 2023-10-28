Ростов-на-Дону, 28 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Ростова» Кирилл Щетинин на третьей минуте.

На сегодняшний день «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 16 очков. «Локомотив» идёт на пятом месте с 20 очками.

Как сообщало ИА Регнум, самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:1. В составе самарской команды отличился форвард Бенхамин Гарре, у оренбужцев — защитник Матиас Перес.

Ранее воронежский «Факел» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:0. У «Факела» отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.