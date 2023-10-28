Самара, 28 октября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА Регнум

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, точно пробив в ближний угол ворот из пределов штрафной площади.

Футболисты «Оренбурга» смогли восстановить равновесие в счёте на 66-й минуте. Отличился защитник Матиас Перес.

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 22 очка. «Оренбург» идёт на 14-м месте с 12 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Факел» одержал победу над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 2:0. У «Факела» отличились нападающие Евгений Маркови Максим Максимов.