Тиба, Япония, 29 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Учёные из японского университета Тибы выявили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно проведённому исследованию, на риск возникновение рака влияют различные факторы окружающей среды, такие как образ жизни человека, курение и алкоголь. В научном труде было подтверждено, что заражение спиралевидной грамотрицательной бактерией Helicobacter pylori, живущей в желудке, является одним из главных факторов риска возникновения онкологии органа. При заболевании инфекцией H. pylori, которая заражает различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, может вызвать воспаление и изменить активность генов, что, в свою очередь, может привести к изменению профиля метилирования ДНК.

В результате исследования, учёные сравнили биопсию слизистой желудка у пациентов, у которых позже развился рак желудка, а также у тех, кто остался здоров. Образцы показали, что изменение активности генов слизистой желудка было связано с возникновением более высокого риска заболевания рака.

Метилированием является изменением молекулы ДНК без изменения самой ДНК. Анализ профиля метилирования ДНК всё чаще становится способом выявления причин возникновения практически всех онкологических заболеваний.

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