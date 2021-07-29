Москва, 29 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Высокое содержание красного мяса в рационе человека является одним из факторов развития колоректального рака. Об этом 29 июля заявил российский врач-онколог Иван Карасев на своей странице в соцсети Instagram.

Мясо

«Хорошо известно, что фактором риска развития колоректального рака является рацион с высоким содержанием красного мяса», — говорится в сообщении врача.

При этом он сослался на исследование доктора Мариоса Джаннакиса из Института онкологии Дана-Фарбер, который первым выявил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки, что удалось связать с чрезмерным потреблением красного мяса и с мутациями, которые стимулируют развитие рака.

Также Карасев рассказал, что учеными было проанализировано данные ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани от 900 пациентов с колоректальным раком. При этом все участники этого исследования рассказали о своем рационе и образе жизни в течение нескольких лет, которые предшествовали онкологическому диагнозу.

«В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения», — отметил онколог.

Кроме этого, он отметил, что, согласно данным этого исследования, «у пациентов с наиболее высокими показателями по уровню повреждений ДНК риск смерти от колоректального рака оказался выше на 47%».

Кроме того, Карасев напомнил, что колоректальный рак является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, развитию которого способствуют далеко не только особенности питания и образа жизни. Вместе с тем, он рекомендовал каждому человеку по достижении возраста 45 лет пройти т.н. скрининг — выполнить колоноскопию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля из данных Минздрава РФ стало известно, что число злокачественных онкологических новообразований, вычисляемых по формуле на 100 тысяч населения, в 2020 году снизилось.