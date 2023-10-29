Тегеран, 29 октября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил Израиль об опасности пересечения красных линий. Заявление политика распространила его пресс-служба.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Раиси заявил, что считает требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт недействительным. Вашингтон при этом широко поддерживает Израиль, на этом фоне их призывы выглядят пустыми и бесполезными, сказал иранский лидер.

Израиль от любых наземных операций в секторе Газа предостерегли также власти Саудовской Аравии, поскольку израильтяне угрожают жизни мирных граждан. Эр-Рияд предупредил об опасности продолжения нарушений международного права против палестинского народа, а также о серьёзных последствиях для стабильности в мире и регионе, подчеркнули в МИД королевства.