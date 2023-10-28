Эр-Рияд, 28 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предостерегает Израиль от любых наземных операций в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных граждан. Об этом 28 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

«Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа», — сказано в документе.

Отмечается, что они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их ещё большим опасностям и создавая бесчеловечные условия.

В ведомстве подчеркнули, что Эр-Рияд предупреждает об опасности продолжения нарушений международного права против палестинского народа, а также о серьёзных последствиях для стабильности в мире и регионе.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия начала новую фазу военных действий в секторе Газа. По его словам, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов.

Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.