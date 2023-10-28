Тегеран, 29 октября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не станет прислушиваться к предостережениям Вашингтона по поводу невмешательства в палестино-израильский конфликт, передаёт агентство Fars News.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

«Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными», — цитирует Раиси издание.

Иран считает это требование недействительным, заключил президент республики.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в интервью агентству Bloomberg министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об опасности открытия новых фронтов против США. Иранский дипломат предложил Вашингтону решить, хочет ли он эскалации и обострения войны. Тегеран в своих действиях будет придерживаться национальных интересов, добавил он.

Также Абдоллахиан выступил на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Обращаясь к государственным деятелям США, он подчеркнул, что они управляют геноцидом в Палестине, а Иран не приветствует распространение войны в регионе. Он призвал прекратить убийства мирного населения и насильственное перемещение палестинцев.