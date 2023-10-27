Москва, 27 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за прошедшую неделю отразили более 45 атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник потерял более 1020 военных и 37 единиц техники, сообщил 27 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины», — уточнил он.

По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября в Минобороны рассказали, что бойцы ВС РФ на краснолиманском направлении разбили более 30 расчётов полевой артиллерии киевских боевиков, уничтожив пять бронемашин и более 125 военнослужащих.

25 октября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска имитируют атаки и оборудуют ложные позиции на краснолиманском направлении в попытке распылить внимание российских военных.