Тегеран, 28 октября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Поддержка Израиля Вашингтоном может привести к открытию новых фронтов против США, заявил 27 октября в интервью агентству Bloomberg министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

GTVM92 Хосейн Амир Абдоллахиан

«США советуют другим выражать сдержанность, но сами оказывают Израилю полную поддержку. Если американцы продолжат делать то, что делали до сих пор, тогда будут открыты новые фронты против США», — сказал он.

Глава иранского МИД предложил Вашингтону решить, хочет ли он эскалации и обострения войны.

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран не направлял новые войска в Сирию или другие части региона. При этом Тегеран в своих действиях будет придерживаться национальных интересов, добавил министр.

По мнению дипломата, ситуация находится на грани взрыва, а открытие новых фронтов заставит Израиль сожалеть о содеянном.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН Абдоллахиан заявил, что, если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого. Свои предупреждения он адресовал американским представителям.

Министр подчеркнул, что США управляют геноцидом в Палестине, Иран не приветствует распространение войны в регионе. Он призвал прекратить убийства мирного населения и насильственное перемещение палестинцев.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предостерёг от возможного военного конфликта США с Ираном, который обернётся катастрофой. Он добавил, что в войну вовлечён весь регион. Против США будут использованы ракетные и космические программы Ирана. Американцы должны осознать последствия возможной атаки на исламскую республику, предупредил экс-советник.