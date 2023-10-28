Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Министр связи Израиля Шломо Каръи на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил 28 октября, что его ведомство разрывает все связи со Starlink.

Hagar Cohen Министр связи Израиля Шломо Каръи

Он осудил слова американского бизнесмена Илона Маска, заявившего, что его компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это решение освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор моё ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Каръи.

Как передавало ИА Регнум, власти Палестины вели переговоры с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Тогда палестинская сторона заявила, что один из способов восстановления связи — это доступ к спутникам и что они готовы купить несколько установок. Маск заявил позднее, что Starlink будет предоставлять услуги международным и гуманитарным организациям в секторе Газа.

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, используется для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым интернетом в тех местах, где он является труднодоступным.