Рим, 28 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Тысячи людей приняли участие в акции в поддержку Палестины, которая прошла 28 октября в центре Рима, передаёт ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция была организована палестинской общиной, также в ней приняли участие представители профсоюзов, общественных и политических объединений. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине» и развернули транспарант с надписью «Остановите геноцид и оккупацию».

Как сообщало ИА Регнум, акции в поддержку Палестины проходят также в других городах Европы и Ближнего Востока. В частности, 28 октября один из таких митингов прошёл в Лондоне. Британские СМИ оценили число его участников в 100 тысяч человек.

Около полутора миллионов человек, по данным властей Турции, приняли участие в митинге солидарности с Палестиной, который прошёл 28 октября в аэропорту Стамбула. Накануне, 27 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан присоединиться к этой акции.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.