Лондон, 28 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В акциях в поддержку Палестины, которые прошли в центре Лондона, приняли участие около 100 тыс. человек, передаёт 28 октября ТАСС.

По данным агентства, демонстрации на набережной Темзы и правительственной улице Уайтхолл прошли без серьёзных происшествий, в мероприятиях участвовало много детей и женщин. Участники марша выкрикивали лозунги: «Израиль — государство-террорист», «Прекратите бомбить Газу!», «Мы все — палестинцы» и «От реки до моря Палестина будет свободной». Одним из самых популярных лозунгов был «Перемирие сейчас».

Также сообщается, что участники митинга разместили флаг Палестины на бронзовом копье в руке статуи королевы Боудикки, поднявшей восстание против римлян в 61 году нашей эры.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября сторонники Палестины уже проводили в Лондоне одну из крупнейших массовых акций за последние годы. На демонстрацию, по оценкам полиции, вышли около 100 тыс. человек.

28 октября в ряде крупнейших европейских городов прошли демонстрации в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. При этом в Афинах прошли митинги как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины. К посольству Израиля в Афинах выразить солидарность с Тель-Авивом пришли около 50 человек.

В Берлине в шествии в поддержку Палестины приняли участие около пяти тысяч человек.

В здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке были задержаны свыше 300 активистов, которые призывали к прекращению финансирования Израиля и прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

в Вашингтоне в антивоенных протестных акциях приняли участие десять тысяч человек, 500 участников акции были арестованы.