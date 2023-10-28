Екатеринбург, 28 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в одной из квартир нашли убитыми двух пенсионеров. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков.

Иван Шилов ИА Регнум

«28 октября в одной из квартир в Кировском районе Екатеринбурга обнаружены тела мужчины и женщины (1938 года рождения) с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух человек», — заявил Чалков.

По данным правоохранительных органов, погибшие являлись бывшей супружеской парой, однако уже много лет как были в разводе, но продолжали жить вместе. На данный момент устанавливаются связи погибших, а также инициирована проверка алиби ранее судимых граждан, которые могли быть причастны к данному преступлению.

Как передавало ИА Регнум, в Ленинградской области женщина обнаружила в ручье труп мужчины со связанными ногами. По словам женщины, тело было обнаружено недалеко от её дома на улице Майская, а на самом трупе было множество ножевых ранений. По данным СМИ, личность погибшего была установлена в короткий срок, убитым оказался 34-летний мужчина, который числился пропавшим уже десять дней. На поиски мужчины привлекали волонтёров и специалистов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По данным правоохранительных органов, в начале августа мужчина 1972 года рождения ударил кулаком по голове свою мать, после чего женщина упала на пол и скончалась. Предполагается, что сын перетащил тело своей матери в комнату и оставил примерно на три недели, а затем завернул убитую в линолеум и вынес на улицу, где обезглавил и закопал труп в разных ямах. В связи с преступлением возбудили уголовное дело.