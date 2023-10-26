Москва, 27 октября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В Москве правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве своей матери, сообщили 26 октября в пресс-службе столичного ГСУ СКР.

Sledcom.ru Уголовное дело

По данным ведомства, в начале августа мужчина 1972 года рождения в московской квартире жилого дома по улице Бирюлёвской ударил кулаком по голове свою мать. Женщина 1946 года рождения упала на пол и перестала подавать признаки жизни. Тогда сын перетащил тело родственницы в её комнату и оставил примерно на три недели. Затем он завернул тело матери в линолеум и вынес на улицу, где обезглавил женщину и закопал отдельно туловище и голову в двух ямах.

Через некоторое время мужчина в алкогольном опьянении рассказал о случившемся своему знакомому, который обратился в полицию.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Следствие установило, что мужчина ранее неоднократно избивал свою мать.

Как сообщало ИА Регнум, тюменского школьника обвинили в убийстве отца после того, как подростка с другом задержали из-за найденного в багажнике их автомобиля трупа мужчины.

5 октября между погибшим и его женой произошла ссора в частном доме в Тюменском районе. Мужчина был нетрезв, обвинил супругу в измене и пытался поднять на неё руку. Четырнадцатилетний сын в попытке защитить одного из родителей, на глазах матери и своего двоюродного брата застрелил пьяного отца.