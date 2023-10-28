Стамбул, Турция, 28 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию является позитивным шагом. Об этом 28 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.

Evan Schneider/UN Photo/Global Look Press

«Принятие резолюции является позитивным шагом. 120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия. 45 государств воздержались.

Палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.