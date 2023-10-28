Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба военного ведомства Израиля в своём Telegram-канале.

По её данным, после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и миномётных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, включая посты израильской армии вдоль границы.

Уточняется, что запуски пришлись на открытую местность.

«Танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают огнём по месту начала пусков и наносят удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным израильского военного ведомства 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Уточняется, что ночью истребитель израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

В США рассматривают возможность применения военной силы в качестве ответа, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля, проинформировал интернет-портал Axios.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал Тель-Авив «сохранять максимальную сдержанность» по отношению к объектам на территории Ливана и указал на угрозу эскалации противостояния с «Хезболлой».