МВД уточнило количество пострадавших в ДТП в Калуге
В ДТП в пешеходами в Калуге пострадали 11 человек
Калуга, 24 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В дорожной аварии, которая произошла в Калуге на остановке общественного транспорта, пострадали 11 человек, сообщили 24 августа в региональном управлении МВД РФ.
«Полицейские задержали виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 граждан», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, наехал в районе 13:43 мск на остановочный павильон с людьми. Среди пострадавших трое несовершеннолетние.
Глава Калужской области Владислав Шапша после появления информации о ДТП на остановке сообщил о десяти пострадавших. По его данным, один человек попал в больницу в тяжёлом состоянии.
Задержанный — гражданин России 1974 года рождения. Как выяснилось, его в апреле его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
В состоянии опьянения он «попадался» в 2012, 2013 и 2014 году (два эпизода).
ИА Регнум опубликовало видео с места ДТП.