Калуга, 24 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В дорожной аварии, которая произошла в Калуге на остановке общественного транспорта, пострадали 11 человек, сообщили 24 августа в региональном управлении МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Полицейские задержали виновника ДТП в Калуге, в котором пострадали 11 граждан», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828527" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент наезда иномарки на остановку в Калуге

Как сообщало ИА Регнум, водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, наехал в районе 13:43 мск на остановочный павильон с людьми. Среди пострадавших трое несовершеннолетние.

Глава Калужской области Владислав Шапша после появления информации о ДТП на остановке сообщил о десяти пострадавших. По его данным, один человек попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Задержанный — гражданин России 1974 года рождения. Как выяснилось, его в апреле его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В состоянии опьянения он «попадался» в 2012, 2013 и 2014 году (два эпизода).

ИА Регнум опубликовало видео с места ДТП.