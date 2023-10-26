Москва, 26 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Крупная авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, там столкнулись девять машин, сообщил 26 октября источник ИА Регнум.

ТАСС/ Сергей Карпов

По его данным, в тоннеле, который является самым длинным в столице, столкнулись грузовик и восемь легковушек.

На месте ДТП пострадавших осматривает скорая помощь. От госпитализации они пока отказались.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября на Марксистской улице в центре Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

17 октября сразу два автомобиля с «мигалками» переехали мужчину, который прилёг на разделительной полосе посреди Нового Арбата в центре Москвы.