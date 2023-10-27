Москва, 27 октября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Крупное ДТП с автобусом и «автомобилем с мигалкой» произошло на Таганской улице в центре Москвы, сообщил 27 октября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным канала, пострадали два пассажира автобуса.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, легковой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с автобусом на Таганской улице.

«В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

В свою очередь в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель «БМВ» и три пассажира автобуса.

В этот же день дептранс Москвы информировал, что автомобиль сбил переходившую дорогу 13-летнюю девочку в Москве. Подростка госпитализировали. ДТП произошло на Михневской улице в районе дома 2Д. В прокуратуре Москвы уточнили, что водитель «Ауди» наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, в Москве в ночь на 27 октября в районе 2-й улицы Машиностроения столкнулись 16 автомобилей. По предварительным данным, причиной массового ДТП стала скользкая дорога.