Киев, 28 октября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, в связи с чем ВСУ приходится переделывать артиллерийские установки, об этом написало издание Interia.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

БПЛА-камикадзе «Ланцет» наносит польским самоходным артиллерийским установкам Krab большие потери.

«Не менее 20 гаубиц было уничтожено такими дронами», — сообщило издание.

Польские крабовые пушки, переданные Украине, имеют стандартную броню, которая легко пробивается российскими беспилотниками. Киевские боевики, чтобы окончательно не лишиться техники, устанавливают на неё металлические сетки, дающие экипажу возможность покинуть установку. Однако, как пишет издание, даже такой способ защиты станет менее эффективным перед модернизированным «Ланцетом-3».

Как сообщало ИА Регнум, с помощью дронов «Ланцет» можно устроить настоящую охоту на украинскую бронетехнику на удалении до 40 км, а благодаря своим техническим характеристикам он представляет колоссальную угрозу для ВСУ, в чём военнослужащие Украины сами сознавались. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Один такой дрон перевернул САУ французской разработки, после чего второй «Ланцет» пробил пусковую самоходную установку и она разлетелась на части. Кнутов рассказал, что дрон отличается конструкцией планера, у него два икс-образных крыла, благодаря чему на радарах он выглядит как птица.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак признал угрозу для ВСУ, которая исходит от российских беспилотников «Ланцет» и «Орлан». По его словам, на Украине давно изучают эти дроны, а собранные сведения передаются странам-партнёрам.