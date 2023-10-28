Вашингтон, 28 октября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. В случае, если Израиль примет решение о начале масштабной наземной операции в секторе Газа, против ЦАХАЛ сформируется крупная международная коалиция. Своё мнение озвучил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Если Армия обороны Израиля начнет крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля», — написал полковник.

При этом Макгрегор предположил, что в альянс против Израиля может войти Турция — член НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

За резолюцию проголосовали 120 представителей стран, в том числе Россия, Катар, КНР, Турция, ОАЭ, Испания, Норвегия, Словения, Португалия и другие.

14 стран не одобрили документ и выступили против, в их числе США, Израиль, Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия.

Воздержались и промолчали 45 стран.

Израильские ВВС нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа, где находилось большое количество раненых гражданских лиц.