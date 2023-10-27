Доха, 28 октября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Израильские ВВС нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа, сообщил корреспондент Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

По словам журналиста, ударам ЦАХАЛ подверглись территории возле крупнейшей в анклаве больницы «Аш-Шифа» и индонезийского госпиталя.

В медицинских учреждениях находилось большое количество раненых гражданских лиц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3842433" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что оперативный штаб радикальной группировки ХАМАС, а также его подземная и наземная инфраструктура находятся на территории крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Он указал на наличие у ЦАХАЛ конкретных доказательств того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября. Именно отсюда осуществляется командование ракетным огнём и подразделениями ХАМАС, добавил он.

17 октября был совершён удар по больнице на юге сектора Газа. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 500 человек. После случившегося президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа. Она уточнила, что ЦАХАЛ будет действовать точно так же, как «мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Саудовской Аравии назвали атаки на жителей Газы отвратительным преступлением и жестокой агрессией. Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о необходимости приложить все возможные усилия для снижения эскалации в регионе и избежания расширения насилия по всему миру.