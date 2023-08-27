Караганда, Казахстан, 27 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В Казахстане на шахте металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау» произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Это второй подобный случай за последние две недели.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Уточняется, что возгорание произошло на шахте «Саранская» в Карагандинской области.

«На шахте «Саранская» в 01:55 произошло возгорание, был введён план ликвидации аварии», ― говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе добавили, что силами отделения профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы пожар ликвидировали. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются.

17 августа пожар произошёл на шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте находились 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Ещё пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Они погибли.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля на шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление. Эвакуировали более 200 человек, никто не пострадал. Инцидент произошёл в 6 км от города Зверево, на промежуточной подстанции, находящейся на глубине около 200 метров.

19 апреля эвакуацию провели на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Здесь произошёл пожар. В шахте находился 181 горняк.