Киев, 28 октября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. В ночь на 28 октября в подконтрольном Киеву Херсоне произошла серия взрывах.

Niklas Freidwall Взрыв

Назначенный Украиной глава городской администрации Роман Мрочко сообщил в своём Telegram-канале о прогремевших в Херсоне нескольких взрывах.

Подробности инцидентов он не раскрыл. О повреждении объектов и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине звуки взрывов в ночь на 28 октября были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области.

Силами российских военных поражены живая сила и техника четырёх бригад ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Россия проводит операции по окончательной ликвидации украинских вооружённых формирований, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.