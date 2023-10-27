Киев, 28 октября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. На Украине звуки взрывов в ночь на 28 октября были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Взрыв

В Одесской области взрывы прогремели в Измаильском районе, где находится порт на реке Дунай.

Комментарии от местных властей не поступали. Подробной информации об инцидентах не сообщается.

В Днепропетровской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября ВСУ пытались с помощью беспилотника самолётного типа совершить террористическую атаку. Дрон перехватили над Курской областью средства ПВО.

За период с 21 октября подразделения ВС России нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны Украины возле села Старомайорское, города Угледара и посёлка Урожайное в ДНР.

Российские военные с начала октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта противника.