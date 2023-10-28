Вашингтон, 28 октября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Удары Пентагона по объектам в Сирии были призваны защитить американцев и соответствовали уставу ООН. Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

U.S. Navy Американская военно-морская-база

Американский президент считает, что военные США сделали всё необходимое и «соразмерное» в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН.

Байден добавил, что поручил нанести удары по объектам в Сирии, чтобы защитить американских граждан как внутри США, так и за пределами страны. Он готов и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

Отмечается, что американские военные за последние десять дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, авиаудары американской армии по объектам в Сирии координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби назвал реализацией права на самооборону.

Взрывы в ночь на 28 октября были слышны на американской базе на востоке Сирии.