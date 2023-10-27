Вашингтон, 27 октября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Авиаудары американской армии по объектам в Сирии координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби назвал реализацией права на самооборону.

manhhai

Своё мнение он высказал в интервью телеканалу ABC, подчеркнув, что и американские объекты были атакованы «прокси-группировками». А удары США были лишь самообороной.

«Эти удары были в значительной степени нанесены в порядке самообороны», — заявил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль попытается втянуть Иран в разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, считает политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Блохин предположил, что такие удары будут повторяться, причём «первую скрипку» здесь играют не США, а Израиль, который неоднократно говорил о том, что против него ведётся гибридная война, где Иран использует свои прокси-силы, например, «Хезболлу». Поэтому, как полагает Блохин, зона конфликта будет расширяться.

По мнению Пентагона, удары были нанесены в ответ на нападения на американских военных в Сирии, которые были совершены проиранскими группировками. А в Пентагоне уверяют, что случившееся никак не связано с конфликтом между Израилем и сектором Газа. Согласно заявлению Пентагона, США не изменили своего подхода к палестино-израильской ситуации.