Дамаск, 27 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Взрывы в ночь на 28 октября были слышны на американской базе на востоке Сирии. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что американская база была атакована беспилотниками и подверглась серии ракетных ударов. Были слышны несколько взрывов на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии.

Это уже вторая атака на эту американскую базу.

Как сообщало ИА Регнум, шиитские группировки заявили, что атаковали базу США в Айн-аль-Асаде на западе Ирака с помощью беспилотников.

Американская военная база на западе США уже подвергалась атаке БПЛА днём ранее. Отмечается, что ответственность за удар взял на себя иракский филиал ХАМАС. Беспилотник поразил свои цели, информации о нанесённом ущербе или людских потерях не сообщалось.

Беспилотники атаковали американскую военную базу на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар 24 октября.

Три дрона 19 октября атаковали американскую военную базу Эт-Танф в сирийской провинции Хомс.