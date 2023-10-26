США, 26 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн, является армейским специалистом по поставкам топлива в резерве армии и не имеет боевого опыта, заявили 26 октября «РИА Новости» в Пентагоне.

Кадр из видео Роберт Кард

Он был зачислен в резерв в декабре 2022 года, уточнили в Пентагоне, добавив, что Кард награждён несколькими медалями, в том числе за армейские достижения и гуманитарную службу.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в городе Льюистон (штат Мэн) произошла стрельба в ресторане, магазине и развлекательном центре. Погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали, по разным оценкам, от 50 до 60 человек.

В розыск был объявлен 40-летний инструктор по обращению с огнестрельным оружием Роберт Кард. Местные СМИ сообщали, что ранее он состоял на военной службе, а также имел проблемы с психикой. В полиции призвали жителей соседних населённых пунктов оставаться в своих домах.

После инцидента президент США Джозеф Байден призвал Конгресс страны ужесточить правила оборота оружия в стране, в частности принять закон о запрете продажи штурмового оружия.