Дубай, ОАЭ, 27 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено, сообщили источники телеканала Al-Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры об освобождении заложников. Источники телеканала добавили, что ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Равина Шамдасани заявила, что израильская армия совершает военные преступления в секторе Газа.

Утром 27 октября Израиль провёл новый наземный рейд в секторе Газа. Известно, что сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. Отмечается, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору Газа. Уточняется, что по окончании операции войска покинули этот район.

На данный момент известно, что число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс. человек, пострадали более 17,4 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе.