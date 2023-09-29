Москва, 29 сентября, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Новый российский препарат для лечения онкологических заболеваний при помощи света в ряде случаев эффективен до 100%, заявил заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.

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«На определённых стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Погребнякова, препарат можно использовать при лечении различных видов опухолей, в том числе кожи, желудочно-кишечного тракта, желчных протоков, мочеполовой системы и верхних дыхательных путей.

Кроме того, препарат имеет несколько российских аналогов. Эти лекарства, подчёркивает врач, хорошо переносятся пациентами и не имеют серьёзных побочных эффектов. Абсолютным противопоказанием к применению препарата является редко встречающаяся в России порфириновая болезнь, заключил Погребняков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина рассказала о большой проблеме с онкологической заболеваемостью. По её словам, рак помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% — это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале выпуска в столице России препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света, не имеющий аналогов за рубежом.

На ранних стадиях заболевания метод лечения может заменить хирургическое вмешательство, подчеркнул он. Московское предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, что позволит закрыть потребности фотодинамической терапии в России, добавил Собянин.