Москва, 27 октября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Мировая орбитальная спутниковая группировка увеличилась почти в десять раз за последние десять лет. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Официальное интернет-представительство президента России

«Ещё в 1975 году у нас было примерно 27% мирового рынка всех космических услуг. За последние десять лет мировая группировка выросла кратно, то есть увеличилась примерно в десять раз. Это связано с востребованностью космических услуг. Сегодня нельзя представить развитие экономики без космических услуг — это и связь, и широкополосный доступ в интернет, и прогноз погоды, и научные исследования», — заявил Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кратно нарастить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Об этом президент РФ заявил 26 октября в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли. По его словам, необходимо в тесном сотрудничестве государства и бизнеса обеспечить создание и эксплуатацию отечественных «многоспутниковых группировок».

Российский лидер поставил перед правительством задачу по максимальному развитию производственных возможностей в данной сфере. Важно максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. Это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта, сказал Путин.

Орбитальная спутниковая группировка России, в которую входят аппараты социально-экономического, научного и двойного назначения, по данным на январь 2022 года насчитывает 102 космических аппарата.