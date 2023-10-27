Мелитополь, 27 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Украинские войска столкнулись в Запорожской области с проблемой нехватки свежих резервов. Об этом 27 октября сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У ВСУ на запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится всё меньше», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что из-за этого на Украине ведётся тотальная насильственная мобилизация и охота за живым ресурсом.

По его словам, из-за нехватки свежих резервов власти в Киеве в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, не успевшие восстановиться после разгрома в боях с российской армией.

Он отметил, что эта ситуация показывает, что российские войска всё делают правильно, качественно сражаются, держат оборону и проводят контратаки.

Как передавало ИА Регнум, Рогов сообщил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районе Вербового. Две группы диверсантов по пять-семь человек были выявлены на ореховском направлении. Российские военные сначала отбили их атаку, а затем уничтожили как минимум половину из них, оставшиеся бежали.

Ранее российские военные провели успешную контратаку в районе села Вербовое. Боевики ВСУ пытались атаковать в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. ВС России отработали по позициям врага «Солнцепёками» и захватили несколько опорных пунктов противника. Также российские бойцы контратаковали в районе сёл Полтавка и Приютное на времевском направлении, уточнил Рогов.