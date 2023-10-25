Мелитополь, 25 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) уничтожены в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом 25 октября сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Две украинские ДРГ по пять-семь человек были выявлены нашей разведкой на ореховском направлении в районе села Вербовое», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что российские военные сначала отбили атаку диверсантов, а затем уничтожили как минимум половину из них, оставшиеся бежали.

По словам Рогова, российские войска удерживают позиции и успешно контратакуют, продвижения противника не допущено.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с подразделением спецназа обнаружили и остановили колонну украинской техники на запорожском участке фронта.

Колонну в составе двух танков и бронемашины выявили около Вербового. Десантники передали информацию спецназу, который управляемой ракетой из ПТРК уничтожил один из танков. Остальная украинская техника после этого развернулась и покинула поле боя.