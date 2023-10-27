* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 октября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Под Кременной боевики подразделений «Кракена» и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут большие потери. Об этом «РИА Новости» рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения российской армии, в том числе спецназ «Ахмат», продвигаются на Кременском и Белогоровском участках фронта в Донбассе.

Аид пояснил, что украинские боевики пытаются прорваться со стороны Житловки и Диброва. Командование присоединило к батальону «Азов» батальон «Кракен». Но это, по словам российского военнослужащего, не принесло успехов, так как противник не продвигается вперёд и несёт огромные потери.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Угледаром в ДНР. Противник на южнодонецком направлении потерял за сутки до 100 бойцов и две боевые бронированные машины.

Солдаты ВСУ, находящиеся около города Красного Лимана в ДНР, рассказывают, что так тяжело в этом районе не было с октября 2022 года.

Украинские военные недовольны тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику.