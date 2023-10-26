Вашингтон, 26 октября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Украинские военные недовольны тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику, пишет Business Insider, ссылаясь на заявления солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они думают, что дали Украине так много денег, и потом удивляются, что не могут понять, где сейчас эти деньги. Но средства не поступают напрямую на Украину. Они всё ещё в США», — заявил, в частности, один из украинских военных.

Он добавив, что напрямую на Украину приходит только устаревшее оборудование.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин на это заявила, что не поддержит такие траты. Она считает, что нужно заботиться о решении внутренних проблем. В сентябре в нижней палате уже отказались согласовывать бюджет, предусматривающий помощь Украине, в результате Байдену пришлось принимать временный бюджет, где не предусмотрено средств на поддержку Киева.