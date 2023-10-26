Варшава, 26 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Украинские военные жалуются на тяжёлое положение из-за наступления российской армии. Об этом 26 октября написал польский портал Onet.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где их натиск особенно силён», — говорится в статье.

Отмечается, что солдаты ВСУ, находящиеся около города Красного Лимана в ДНР, рассказывают, что так тяжело в этом районе не было с октября 2022 года.

Авторы указали на то, что ВСУ за всю летнюю кампанию не добились никаких значимых результатов, а преимущество находится на стороне России, которая существенно нарастила производство боеприпасов и другого вооружения.

Также подчёркивается, что США и другие страны Запада пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск «Центр» под Красным Лиманом поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ, а также районы скопления живой силы и техники противника. Около Серебрянского лесничества артиллерия и авиация отработали по штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины. В ходе контрбатарейной борьбы было обнаружено и подавлено около 30 расчётов полевой артиллерии ВСУ.