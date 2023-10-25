Москва, 25 октября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. С начала ноября ряда категорий россиян ожидает повышение пенсионных выплат, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам эксперта, на наиболее весомые прибавки пенсии с 1 ноября могут рассчитывать россияне, которым недавно исполнилось 80 лет. Сумма доплат составит 15 134,66 рубля.

Также доплату к пенсии получат бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для них размер выплат зависит от среднего дохода на прежнем месте работы и перечислений, которые организация вносила в Социальный фонд. По статистике прошлых лет, размер прибавки составлял у шахтёров сумму от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Доплаты с учётом «северного стажа» получат те, кто трудился в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях. Их пенсию могут увеличить за счёт повышения фиксированной части на 30–50%.

При переезде в другой регион доплата останется, за пенсионером сохраняется право выбора, заключила экономист.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение средней пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял ранее, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. На индексацию пенсий правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.